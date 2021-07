¿Por qué se ha retrasado la temporada 2 de 'The Witcher'?

Netflix sigue con su hoja de ruta y continúa con la producción propia para ampliar su gigantesco catálogo. Una de las grandes sensaciones fue la serie basada en el videojuego de CD Projekt, 'The Witcher'. En esta adaptación pudimos ver al mago Geralt de Rivia en la pequeña pantalla e interpretado por Henry Cavill y buscando su lugar en el mundo, aunque se dará cuenta que a veces las personas pueden ser peores que los monstruos.

Después de una primera temporada muy exitosa la serie renovó y firmó para continuar con las aventuras de Geralt, aunque parece que quizá tengamos que esperar más de lo previsto para disfrutar del mago caza monstruos.

¿Por qué se ha retrasado la temporada 2?

La temporada 2 empezó a rodarse en febrero de 2020 algo que, evidentemente, no fue el mejor momento para comenzar ya que tan solo un mes después saltó la liebre del COVID-19 y llegó el confinamiento. Esto supuso un retraso indefinido para muchos proyectos, y parece que 'The Witcher' se ha llevado la peor parte.

De hecho, según cuentan en Deadline, Netflix tiene pensado volver a ponerse manos a la obra con sus proyectos pero coordinando todos sus calendarios. Una operación complicada que explica Netflix de esta manera: "Lo que pasó en la primera parte del año fue que muchos de los proyectos que esperábamos que salieran antes se aplazaron debido a los retrasos de la postproducción y al COVID".

Y terminan diciendo: "Y creemos que volveremos a tener algo más estable en la segunda mitad del año, sin duda en el cuarto trimestre, donde tendremos la vuelta de las nuevas temporadas de nuestras series más populares".

De hecho, y tal como cuenta Netflix, sus grandes estrenos llegarán en el final del cuarto trimestre y es que saben que llegarán las nuevas temporadas, no solo de 'The Witcher', sino que vuelve 'You' y de 'Kobra Kai'.

