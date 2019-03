'Political Animals' llega en julio

'Breaking Bad' no es la única serie que se estrena el 15 de julio. USA Network se viste de gala para el estreno de 'Political Animals', la serie protagonizada por Sigourney Weaver, de la que ya podemos ver el cartel.



"Power runs in the family" (El poder viene de familia) es el eslogan con el que la cadena presenta la serie, que se centra en el personaje de Elaine Barrish (Weaver), ex-primera dama de Estados Unidos y que deberá recuperar su vida tras divorciarse y aceptar ser la nueva secretaria del Estado.



En el reparto le acompañan, entre otros, James Wolk ('Lone Star') dando vida al hijo mayor que se perfila como el próximo político dentro de la familia, Sebastian Stan ('Kings') como el hijo "rebelde" e incomprendido y Adrian Pasdar ('Heroes'), como el actual presidente que no duda en dar un cargo al personaje que interpreta Weaver después de derrotarla en las primarias (similar a lo que ocurrió con Obama y Clinton en Estados Unidos).