Póker de actrices

'Mad Men' (AMC) ha recogido durante cuatro años consecutivos el Emmy a la mejor serie. Este año lo tiene complicado. 'Homeland' (Showtime) ha llegado pisando fuerte y acapara el mayor número de nominaciones de los Critic's Choice Awards y recogió el Globo de Oro a la mejor serie en la última edición.



El reportaje de la revista The Hollywood Reporter reúne a las actrices protagonistas de las series más laureadas de la televisión actual. January Jones ('Mad Men'), Julianna Margullies ('The Good Wife'), Mireille Enos ('The Killing') o Claire Danes ('Homeland') posan junto a Emmy Rossum ('Shameless') y Kyra Sedgwick ('The Closer') para una sesión llena de glamour.



Las actrices se sinceran en una extensa conversación en la que hablan de sus personajes, de su experiencia en la gran pantalla y de cuál ha sido su momento más espantoso como actriz. "Fue mi primer papel, en la obra 'Fefu and Her Friends'; mi personaje tenía un monólogo de cinco minutos. Al subirme al escenario me quedé en blanco", confesó Julianna Margulies.



January Jones tuvo su peor experiencia durante su primer casting: "Era para la película 'El bar Coyote'. Tras recitar el texto en la audiencia, Jerry Bruckheimer me pidió que bailara... sobre la mesa. Y sentí cómo mi cara se ponía roja", dice entre risas.



Para Mireille Enos algo que sueñan muchos fue una experiencia "terrible": besar a Brad Pitt. "Tener que besar a Brad Pitt en mi segundo día de rodaje fue terrible... Daba un poco miedo", ha confesado la menuda actriz a la revista The Hollywood Reporter.



Ambos actores protagonizan la película 'Guerra Mundial', que llegará a España a a fiales de año. "Él es genial, pero nos acabábamos de conocer. En realidad el beso estuvo bien, pero la previsión era terrible", ha comentado la actriz.