Plaga de zombies de 'The Walking Dead' en el parque de atracciones de Universal Studios

No habrá que esperar hasta otoño, fecha en la que AMC estrenará la séptima temporada de 'The Walking Dead', para ver zombies. Quienes visiten el parque de atracciones de Universal Studios en Hollywood (Calfornia, EEUU) podrán "disfrutar" a partir del 4 de julio de la nueva y aterradora atracción del parque, ambientada en los escenarios de la serie.



El recorrido a pie parte de un hospital simulado y pronto se transforma en una huida entre zombies que salen al acecho. La idea, explica el director creativo del parque en el vídeo de The Hollywood Reporter, es sentirse "como Rick y su grupo de supervivientes". Los visitantes que se atrevan tendrán que estar en forma para correr y correr para evitar se atacados por los zombies.



El productor ejecutivo y experto en efectos especiales, Greg Nicotero, ha servido de anfitrión a los primeros afortunados en dar una vuelta por esta atracción.