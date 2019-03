Pipper se enfrentará a nuevos problemas en 'Orange is the new black'

'Orange is the new black' estrena su cuarta temporada el próximo 17 de junio. Para promocionar esta nueva entrega, Netflix ha lanzado una serie de imágenes de las protagonistas, en las que se ve que Pippier Chapman (interpretada por Taylor Schilling) tendrá que enfrentarse a nuevos problemas.



Netflix ya ha confirmado que 'Orange is the new black' contará con tres temporadas más, así que veremos a Chapman y compañía por lo menos hasta la séptima entrega.