ESTRENOS DE TEMPORADA

La temporada de series 2014-2015 está a punto de empezar en la televisión estadounidense. Las novedades, los regresos y las despedidas de las ficciones comenzarán a finales de septiembre. Para no que no te pierdas ninguna cita, en Objetivo TV recopilamos las fechas más impotantes tanto de las cadenas generalistas (CBS, Fox, ABC, NBC y The CW) como las de cable (HBO, AMC, Showtime, FX o SyFy).



'Houdini' (History Channel) ha sido quien ha roto el hielo. El pasado 1 de septiembre se estrenó la miniserie protagonizada por Adrien Brody ('El Pianista'). El 7 de septiembre fue el turno del estreno de la última temporada de 'Boardwalk Empire' (HBO). Otra de las despedidas del año es la de 'Sons of Anarchy' (FX), que estrenó su séptima temporada el 9 de septiembre. Los moteros dirán adiós con su último capítulo el 2 de diciembre.



El próximo viernes 12 de septiembre llegan los zombies de 'Z Nation' (SyFy), justo un mes antes del regreso de 'The Walking Dead' con su quinta temporada en AMC (12 de octubre).



Las chicas de Fox, Jesse y Mindy, regresan de la mano. La cadena estrena las nuevas temporadas de 'New Girl' y 'The Mindy Project' el próximo martes 16. El miércoles 17 tiene sabor español, ya que es el día elegido por Fox y NBC para estrenar los remakes de 'Pulseras Rojas' y 'Los Misterios de Laura'. 'Red Band Society' cuenta con la ganadora de un Oscar Octavia Spencer y 'The Mysteries of Laura' tiene como protagonista a Debra Missing.



La semana termina con uno de los regresos más esperados: 'The Good Wife'. Julianna Margulies regresa el domingo 21 a la cadena CBS con la sexta temporada de la serie por la que ha ganado ya dos premios Emmy.



El lunes 22 de septiembre regresa la comedia con los actores mejor pagados: la octava temporada de 'The Big Bang Theory'. ese mismo día, la cadena Fox estrena la serie basada en los cómics de Batman, 'Gotham'. También es el día elegido para el regreso de 'Sleepy Hollow' (Fox) y 'The Blacklist' (NBC). El martes 23 regresan los superhéroes de 'Agents of SHIELD' (ABC) y los bomberos de 'Chicago Fire' (NBC).



'Modern Family' regresa con su sexta temporada el 24 de septiembre. La elegida como mejor comedia del año por el jurado de los premios Emmy, que puede verse todos los domingos en Neox, contará con incorporaciones como Andrea Anders y Tyne Daly. El miércoles es también el día elegido para el regreso de 'Nashville' (ABC) y 'Chicago PD' (NBC).



El jueves 25 es el "Shonda's Day": la cadena ABC emite la 11ª temporada de 'Anatomía de Grey', la cuarta de 'Scandal' y el estreno de 'How to Get Away With Murder'.



El domingo arranca la nueva temporada de 'Los Simpson' en Fox, también regresan las comedias 'Brooklyn 99' y 'Family Guy'. Las dos series animadas contarán esta temporada con un capítulo especial 'crossover' titulado "The Simpson Guy". El mes termina con el regreso de 'Revenge' (28 de septiembre) y el estreno de 'Selfie' en ABC.



Octubre comienza con el remake de 'Broadchurch'. La cadena Fox ha trasladado el drama británico a un pueblo americano en 'Gracepoint', que supondrá la vuelta a televisión de Anna Gunn ('Breaking Bad') y con la que podremos ver a David Tennat interpretando el mismo papel (pero con diferente acento).



El domingo 5 de octubre, Showtime estrena la cuarta temporada de 'Homeland'. El mayor reto de la serie protagonizada por Claire Danes es que convencer a los seguidores con sus nuevas tramas y personajes.



El 7 de octubre llega el superhéroe más veloz: 'The Flash'. La cadena The CW estrena el 'spin off' de 'Arrow' centrado en Barry Allen (interpretado por Grant Gustin ), un jóven científico con el don de la súper-velocidad. Un día después llegará la tercera temporada de la serie protagonizada por Stephen Amell.



Ese mismo día abre sus puertas el circo de los horrores de Ryan Murphy, 'American Horror Story: Freak Show'. La mujer barbuda, la más pequeña del mundo o una con dos cabezas son algunos de los personajes que podrán verse en la cuarta entrega de la serie de FX.



El 12 de octubre, además de la vuelta de los zombies de AMC, la cadena Showtime estrena la serie 'The Affair', con un reparto por el que apetece verla: Dominic West ('The Wire'), Joshua Jackson ('Fringe'), Ruth Wilson ('Luther') y Maura Tierney ('Urgencias').



El 23 de octubre se estrena una de las últimas series que trasladan a los superhéroes del cómic a la televisión. La cadena NCB 'Constantine', una versión del maestro del ocultismo John Constantine, llamado a proteger a la humanidad de las fuerzas del mal.



Y para cerrar el mes llegan los 'Dos Hombres y Medio', la serie de Neox, con su 12ª temporada. Ashton Kutcher y Jon Cryer vuelven el 30 de octubre a la cadena CBS como los actores mejor pagados de la televisión.