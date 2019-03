'Pesadilla en la Cocina'... de la familia Simpson

El protagonista de 'Pesadilla en la Cocina' se ha colado en 'Los Simpson'. Gordom Ramsey ha sido uno de los últimos cameos de la divertida comedia animada donde no tendrá problema alguno en gritar a Marge como si fuera una participante más de su programa.



"Crecí viendo Los Simpsons y me encanta que ellos también sean 'foodies' -fans de la comida y la bebida-. ¡Por el amor de Dios, tengo que prometer a Marge un lugar en MasterChef!", ha comentado el cocinero británico Gordom Ramsey al hilo de su aparición en la conocida serie de dibujos animados de Fox.



El episodio se titula "Food Wife" cuenta la historia de cómo Marge, en un intento de hacer algo divertido con sus hijos, empieza a escribir con Bart y Lisa 'The Three Mouthketeers', un blog sobre comida que pronto se vuelve popular en Springfield y provoca que la familia más irreverente de la televisión se vea envuelta en una nueva aventura.



En esta entrega, quinta de la vigesimotercera temporada de Los Simpsons, además de Gordom Ramsay aparecen también otros cocineros televisivos de renombre como Anthony Bourdain, chef de Brasserie Les Halles, y Mario Batali, experto en gastronomía italiana.