'Person of Interest' estrena tráiler de su tercera temporada

En el panel de 'Person of Interest' de la Comic-Con de San Diego, los responsables de la serie han anunciado un tráiler de lo que va a ser la tercera temporada. Además del teaser, también se anunció que la actriz Amy Acker asciende a personaje regular.



Acker ha aparecido de manera puntual en 'Person of Interest' (en un total de siete episodios), dando vida al personaje de Samantha Groves, también conocida como Root, una hacker informática, que podremos ver a partir de ahora a lo largo de toda la tercera temporada.



Este personaje no es el único ascendido a regular para la nueva entrega de Person of Interest, y que contará además con Sarah Shahi, que dará vida de nuevo al personaje de la agente Shaw, aunque en esta ocasión aparecerá a lo largo de todos los episodios.