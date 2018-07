El perro de 'Las Chicas Gilmore', Paul Anka, vuelve para rodar el revival de la serie

La vuelta de 'Las Chicas Gilmore' no solo tendrá al elenco original casi al completo, también vuelve Paul Anka, el inseparable compañero de cuatro patas de Lorelai Gilmore.

Lauren Graham, que da vida Lorelai Gilmore, ha querido compartir con sus seguidores en las redes sociales una fotografía del perro Paul en el set de rodaje.

El retorno de 'Las Chicas Gilmore' vuelve de la mano de Netflix con cuatro episodios de 90 minutos cada uno y cuenta ya con las confirmaciones de Lauren Graham, Alexis Bledel, Scott Patterson, Kelly Bishop, Sean Gunn, Keiko Agena, Jared Padalecki y Milo Ventimiglia, que interpretarán a sus respectivos personajes en la ficción: Lorelai Gilmore, Rory Gilmore, Luke, Emily Gilmore, Kirk, Lane, Dean y Jess. Tampoco faltarán Matt Czuchry ('The Good Wife'), Liza Weil ('How To Get Away With Murder') y Yanic Truesdale ('Rumours').