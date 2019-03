La pequeña pantalla se llena de súper héroes: es el turno de Wonder Woman

Wonder Woman, o la Mujer Maravilla, miembro de la Liga de la Justicia, salvará a todos los mortales en su nueva serie en la NBC. Según 'The Hollywood Reporter', NBC habría encargado un piloto de 'Wonder Woman' a David E. Kelley (productor de 'Ally McBeal', entre otras).



Hace tan sólo unas semanas que la misma cadena estrenaba 'The Cape', otra serie sobre súper héroes. En este caso, la ficción cuenta cómo un policía corriente se ver forzado a asumir una identidad oculta, bajo la capa del superhéroe que protagoniza los cómics que lee su hijo. El actor David Lyons ('Urgencias') protagoniza la serie: se mete en la piel de Vince Faraday, un honesto agente atrapado en una corrupta trama policial.



El proyecto ya había sido rechazado una vez por el canal, pero parecen haber cambiado de opinión en la NBC. Según ha declarado Kelley al diario online: "creo que se debería verse la serie el año próximo. Soy optimista y pienso que realista".



La primera pista sobre el proyecto es que Wonder Woman será "una mujer realmente compleja y no especialmente una superheroína tipica". La criatura fue creada por William Moulton para DC Comics y forma, junto a Superman y Batman, la 'Santa Trinidad' de los súper héroes de la compañía.



La Mujer Maravilla ya ha aparecido en historietas, dibujos animados y películas. En los 70 tuvo una serie de televisión protagonizada por Lynda Carter.