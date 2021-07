Penn Badgley se sincera sobre su reciente ataque de pánico y la "abrumadora" fama tras 'Gossip Girl'

'Gossip Girl' lanzó las carreras de muchos de los actores más conocidos de la actualidad, como Blake Lively, Chace Crawford o Penn Badgley. Pero en una era a las puertas de las redes sociales, no todo fue un camino de rosas para sus protagonistas.

En el caso de Penn Badgley, el actor siempre se ha sincerado sobre su complicada relación con la fama y lo que supuso para ellos entrar en la tecnología al mismo tiempo que sus carreras seguían explotando.

Ahora, en el podcast Baha'i Blogcast de Rainn Wilson, Penn se ha sincerado sobre estos temas y sobre el ataque de pánico que sufrió por la fama en un evento promocional justo antes de la pandemia.

"La forma de acción con más significado que vi, como una persona que ha estado en 'Gossip Girl', como una persona que tenía en este punto cientos de miles de seguidores, sí, porque entré a las redes sociales tarde", asegura.

"Si hubiera empezado en mitad de 'Gossip Girl', probablemente tendría millones y millones. Así que pensé, la contribución con más importancia que puedo hacer como individuo es en estas plataformas", reflexiona.

"Y al intentar tener una intención pura y una honesta interacción en estos espacios, también descubrí que estaba completamente abrumado al ser consciente de cuántos likes o retweets o lo que sea tenía. Era como una forma retorcida de estar como, 'actuando'".

No obstante, confiesa que explotar ese lado de su fama lo sintió como estar "atrapado en ego y la cultura materialista. No era lo que más me llenara o la contribución con más significado que podía hacer como persona intentando mejorar el mundo".

Penn Badgley, sobre su ataque de pánico por fans

Las presiones de la fama y ser una figura pública no han sido nada fáciles para el actor, que ahora continúa con gran popularidad gracias a su papel protagonista del oscuro Joe Goldberg en 'You'.

Sobre esa cultura "obsesionada con las celebrities", Penn se sincera en la entrevista sobre la experiencia que vivió hace dos años en Manila cuando tenía un evento fan en Filipinas.

"Estaba lleno hasta los topes con miles de adultos gritando. En todos mis años de presenciar alguna forma de adulación, como la experiencia fan, esto realmente era demasiado", reconoce.

"Tuve un ataque de ansiedad en ese viaje de prensa. Y no soy una persona que los tenga. Quiero decir, mira, tengo ansiedad creo. Soy humano", terminaba.

Seguro que te interesa:

8 años después: Penn Badgley ('Gossip Girl') dice 'XOXO' por primera vez en un vídeo para "Serena"