Penn Badgley, protagonista de 'Gossip Girl', confiesa que ha sufrido abuso sexual por parte de fans

Poco se conocía de Penn Badgley desde que interpretara a Dan Humphrey en 'Gossip Girl'. Aun así, el actor siempre ha sido muy querido y perseguido por sus fans, incluso a veces demasiado. Ahora, el intérprete forma parte de una nueva serie, 'You'. Una serie en la que interpreta a Joe Goldberg, un administrador de librería que se enamora perdidamente de una escritora, que intenta que se fije en él. Su obsesión será casi enfermiza, siendo capaz de todo para lograr estar cerca de ella.

Sin embargo en su día a día parece que la ficción supera la realidad, y es que el intérprete ha sufrido casos de acoso muy graves por parte de sus fans, con tocamientos no consentidos. Así lo confesó el actor al medio Daily Beast: "Creo que como actor puedes convertirte en un objeto de deseo, que es algo a lo que las mujeres ya están acostumbradas, definitivamente yo lo he sido, quiero decir que no quiero parecer sensacionalista, pero la verdad es que he sido abusado sexualmente -en el sentido literal de la palabra- por mucha gente en el momento. Porque eso es lo que hacen". Badgley aprovechó para mencionar a Terry Crews, que recientemente confesó que había sido agredido sexualmente: "Estas cosas pasan mucho, sabes".

El intérprete explicó que el hecho de ser hombre hace que te juzguen si hablas sobre este tema: "Como hombre en particular te hacen pensar que cuando te pasa a ti deberías sentirte genial. Principalmente cuando viene de alguien que también es un objeto de deseo. [...] Creo que esto es lo interesante del personaje que interpreto ('You'). Joe se parece a mí, actúa y habla como yo hasta cierto punto. Así que creo que se supone que el público debe decir "Oh, eso podría ser agradable, que alguien esté tan obsesionado conmigo".

Badgley aclaró que le parece importante que la serie haya salido ahora: "Creo que es significativo que una serie como esta salga ahora, porque si hubiera salido en otro momento, es posible que no hubiéramos tenido estas conversaciones que son necesarias. Y podríamos haber estado demasiado listos para consumir algo que creo que en realidad tiene algunos elementos realmente peligrosos".