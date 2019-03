Pendiente de renovar por el aumento de sueldo de sus protagonistas

Hace pocas semanas, la cadena estadounidense ABC anunciaba qué series renovaban y cuáles no por otra temporada más. Ante la sorpresa de muchos, su serie estrella 'Mujeres Desesperadas', no se encontraba ni en uno ni en otro grupo. Estaba en el limbo. Ahora se conoce una de las principales razones: las tres actrices protagonistas han pedido un aumento de sueldo.



Eva Longoria, Felicity Huffman y Marcia Cross, las vecinas más famosas de Westeria Lane, no llegan a final de mes con los 400.000 dólares que cobran por episodio, según informa TV Guide con respecto a la última temporada emitida (la séptima ya). En cambio, Teri Hatcher ya ha firmado con la productora por una temporada más.



"Esperamos llegar a un acuerdo, pero simplemente aún no lo hemos conseguido", comentaba Paul Lee, presidente de la ABC Entertainment durante las jornadas de la TCA (reunión de las principales cadenas de EEUU con la Asociación de Críticos de TV americana).