Las 10 películas que inspiraron 'Mad Men'

'Mad Men' ya es historia de la televisión. La serie puso punto y final este domingo con la emisión de su último episodio tras siete temporadas. Su creador, Mathew Weiner, ha confesado que el cine ha sido una de sus grandes inspiraciones.



Weiner recuerda las 10 películas en las que se inspiró para dar a Don Draper y compañía sus seductoras señas de identidad. Estos filmes pueden verse en la exposición que hay en Museum of the Moving Image en Nueva York.



'Con la muerte en los talones' (Alfred Hitchcock)

La película fue de gran inspiración porque se grabó en Nueva York justo en el mismo momento en el que el primer episodio de Mad Men tiene lugar. "Yo había estudiado la película en profundidad en la escuela de cine de la USC y absorbí gran parte de esa narrativa 'hombre ordinario en circunstancias extraordinarias'", explica Weiner.



'El Apartamento' (Billy Wilder)

"La vi por primera vez en la escuela de cine y me impactó la escritura dinámica y el carácter pasivo de su héroe, C. C. Baxter, interpretado por Jack Lemmon. Esto dejó volar mi imaginación, ya que representaba la política sexual y de oficina. Mezcla el humor y el patetismo sin esfuerzo", comenta el creador sobre la película de Jack Lemmon.



'Blue Velvet' (David Lynch)

La película de David Lynch de 1987 es otro de los referentes de Matthew Weiner: "La vi cuando estaba terminando la universidad. [...] Con riqueza en el estilo y complejidad psicológica, celebra el horror de lo mundano y está llena de referencias al estilo irónico y 'kitsch' de los años cincuenta".



'Vértigo' (Alfred Hitchcock)

"A pesar de las malas críticas, ahora es una de las mejores películas jamás producidas para muchos. No la había visto antes de comenzar la serie, pero finalmente lo hice en un descanso después de la primera temporada. Me impresionó su belleza, el misterio y el detalle obsesivo.[...] Pensé: 'Esto es exactamente lo que estamos tratando de hacer".



'Les Bonnes Femmes' (Claude Chabrol)

"Esta película la compartí con el equipo para ayudar al diseño de producción del piloto, ya que fue rodada en las calles de París, con poco adorno, exactamente como estábamos intentando hacerlo", explica cuenta Matthew Weiner.



'Patterns' (Fielder Cook)

Vi la película de niño un día que estaba enfermo. Rod Serling recrea de forma ingeniosa una sala de juntas con un clímax escalofriante en primera persona que nunca olvidé. Lo usamos a menudo durante la serie para tener una idea de las oficinas reales y para ver cómo la virtud y la ambición pueden chocar cuando echan a un lado a la generación de más edad", explica el creador de la serie sobre la película.



'Querido Corazón' (Delbert Mann)

Esta es una de las películas que más relevancia tienen dentro de la lista de Weiner. "Fue esta película la que me impulsó a escribir el piloto", explicó. "Me dejé llevar por este filme que refleja una actitud muy informal hacia el sexo, algo que parecía inusual a mis ideas preconcebidas de la época.



'Despedida de soltero' (Delbert Mann)

"Esta película deshace poéticamente los clichés de la camaradería y los dones masculinos tanto como las cuestiones de la fidelidad y la soledad con un punto de vista inquebrantable", cuenta Weiner sobre la cinta protagonizada por Don Murray, E.G. Marshall y Jack Warden.



'Mujeres frente al amor' (Jean Negulesco)

Esta película se convirtió en parte del grupo a tener presente para el piloto" explica Weiner. "Pude ver en su historia una representación bien observada de las mujeres que trabajaban en Nueva York en ese momento".



'La americanización de Emily' (James Garner)

"Vi esta película por primera vez en la escuela de cine y me dejé llevar de inmediato por el diálogo irónico y rítmico de Paddy Chayefsky y por su profundo sentimiento antiguerra", explica Matthew Weiner.