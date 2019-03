La película de 'Veronica Mars' se estrenará en plataformas digitales

La película de la serie 'Veronica Mars', escrita y dirigida por Rob Thomas, llegará a las plataformas digitales el próximo 14 de marzo, el mismo día en que se estrenará en los cines estadounidenses. y realizada gracias a una exitosa campaña de financiación a través de Kickstarter lanzada en 2013, será estrenada en plataformas digitales por Warner Bros. Home Entertainment. La cinta estará disponible en DVD a partir del 6 de mayo.



'Veronica Mars' estará a la venta (Electronic Sell Through) en iTunes, Xbox, Playstation Network, Wuaki TV, Google y Nubeox. También estará disponible en alquiler (VOD) en las anteriores plataformas además de Movistar TV, Ono, Orange, Canal + Yomvi.



La película consiguió realizarse gracias a una campaña de Kickstarter que batió récords y fue impulsada por los seguidores de la serie. La campaña de Kickstarter, lanzada por el creador de la serie y por su protagonista, Kristen Bell, desencadenó un entusiasmo y apoyo popular sin precedentes y logró alcanzar los 2 millones de dólares que tenía como objetivo en tan solo 10 horas. Cuando la campaña finalizó después de 31 días, los seguidores de la serie ya habían contribuido con 5,7 millones de dólares, consiguiendo que el proyecto de financiación de 'Veronica Mars' fuera el primero en la categoría de películas y el tercero en cuanto a proyectos de financiación de la historia en Kickstarter.



Es la campaña más respaldada de Kickstarter hasta el día de hoy, con más de 91.000 patrocinadores en todo el mundo, los cuales han permanecido al corriente de la producción del proyecto y han recibido actualizaciones de los momentos entre bastidores. "La cantidad de apoyo internacional recibido durante la campaña de Kickstarter me pilló completamente por sorpresa, pues una película de estas dimensiones no habría podido llevarse a cabo sin el apoyo internacional de los fans; estoy deseando que puedan ver la película el mismo día que se estrena aquí en Estados Unidos", ha comentado el director Rob Thomas.



CON TODO EL EQUIPO DE LA SERIE

Escrita y dirigida por Rob Thomas, el creador de la serie, 'Veronica Mars' está protagonizada por el reparto original de la serie de TV: Kristen Bell ('House of Lies'), Jason Dohring ('The Ringer'), Chris Lowell ('Criadas y señoras'), Ryan Hansen ('G.I. Joe 2: La Venganza'), Krysten Ritter ('Apartamento 23'), Percy Daggs III ('Castigo sangriento'), Tina Majorino ('Anatomía de Grey'), Francis Capra ('Promesa sangrienta'), Ken Marino ('Party Down') y Enrico Colantoni ('Dame un respiro').

En la película, Veronica Mars, en la víspera de su graduación en Derecho, ha dejado atrás Neptune y sus días de detective aficionada. Mientras hace entrevistas en importantes despachos de abogados, Veronica recibe una llamada de su ex novio Logan, al que han acusado de asesinato. Veronica regresa a Neptune para ayudar a Logan a encontrar un abogado pero, debido a la manera en que se lleva el caso de Logan, las cosas no van bien y Veronica se encuentra de nuevo en una vida que creía haber dejado atrás.