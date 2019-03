La película de Disney 'Enredados' se convertirá en serie

Disney ha querido dar continuidad a 'Enredados', uno de sus últimos grandes éxitos cinematográficos, en forma de serie de televisión. La película logró casi 600 millones de dólares en el mundo en su estreno en cine, a finales de 2010.

'Enredados' cuenta la historia de Rapunzel, la joven que estaba encerrada en una torre y que portaba sobre la cabeza una gran melena rubia.

Disney ha convertido esta trama en serie de televisión bajo el nombre 'Tangled: Before ever after' y se estrenará el próximo mes de marzo en Disney Channel, aunque aún no hay fecha para el estreno en nuestro país.