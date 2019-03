La película 'Bad Teacher' se convertirá en serie

El proyecto es una idea de Gene Stupnitsky y Lee Eisenberg, productores de 'The Office', que fueron los guionistas de esta película en 2011, según informa The Hollywood Reporter.



Hilary Winston ('Me llamo Earl') va a ser la guionista y productora ejecutiva junto con Stupnitsky e Eisenberg. Winston, que también ha trabajado en 'Finales felices', firmó un contrato el pasado mes de abril para continuar trabajando para Sony Pictures Television dos años más.



Winston también ha trabajado en Blue Collar TV, y en estos momentos está adaptando su libro 'My Boyfriend Wrote a Book About Me' con Lorne Michaels ('Saturday Night Life') para Paramount. Stupnistsky e Eisenberg son además los responsables de Año uno y de la próxima entrega de los 'Cazafantasmas'.



En la película, estrenada en 2011, Cameron Díaz daba vida a Elizabeth Halsey, una malhablada profesora, con poca vocación por enseñar, cuya única meta es casarse con un hombre rico para poder dejar su trabajo. Díaz intenta enamorar a un rico y guapo profesor, a quien encarnaba Justin Timberlake, mientras evita las insinuaciones del profesor de gimnasia, interpretado por Jason Segel ('Cómo conocí a vuestra madre').



Dirigida Jake Kasdan, 'Bad Teacher' fue un éxito de taquilla con más de 216 millones de dólares de recaudación en los cines de todo el mundo. Una cifra muy considerable si tenemos en cuenta que el presupuesto de la cinta rondó los 20 millones. Un producto muy rentable que intentará repetir la fórmula del éxito en la pequeña pantalla.