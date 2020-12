"Eso no es cierto": Pedro Pascal desmiente el rumor más extendido sobre su participación en 'The Mandalorian'

Durante meses los rumores que decían que Pedro Pascal tenía diferencias creativas con Lucasfilm por su participación en 'The Mandalorian' han estado creciendo. Estos afirmaban que el actor de origen chileno quería que a su personaje se le viera más la cara, y no llevar el característico casco todo el tiempo.

Y es que como sabrás si has visto la serie, al mercenario que mejor cuida de Baby Yoda su orden, los mandalorianos, le prohíben quitarse el casco delante de cualquier ser viviente. En la ficción de Disney + esto solo ha ocurrido en dos ocasiones, y ha sido por situaciones desesperadas.

Ahora Pedro Pascal ha querido desterrar para siempre estos rumores que dicen que él quiere que Mando aparezca más sin casco en esta conversación con Aaron Corr en The One Show, donde ha explicado que "eso no es cierto, y es que es una forma realmente maravillosa de contar la historia. Siempre ha sido un credo muy claro para el personaje, y el proceso de colaboración de todo este asunto ha sido... creo que todos hemos estado en la misma onda con esto. Entonces, ya sabes, lo que quiero es que ellos hagan la mejor serie posible, sea lo que sea que hagan".

La segunda temporada de 'The Mandalorian' está a punto de terminar, lo hará este viernes 18 de diciembre, y seguro que la serie creada por Jon Fraveau nos ofrece un final apoteósico, con casco o sin él.

