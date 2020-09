"Pedía un Action Man y me compraban una muñeca": Kit Harington ('Juego de Tronos') relata su infancia en un hogar abierto en cuanto a roles de género

Kit Harington, que interpretó a Jon Snow durante todo 'Juego de Tronos', ha hablado de cómo fue crecer en un hogar donde existía una educación muy "fluida de género". Durante una entrevista con The Telegraph, Kit admitió que "idolatraba" a su madre, la antigua dramaturga Deborah Jane Catesby, y que gracias a ella creció con una gran influencia por el teatro y una mente abierta en cuánto a roles de género.

El actor además ha reflexionado sobre los roles masculinos que se muestran en la pantalla. Su madre, tanto a él como a su hermano, les introdujo en la política de género mientras crecían.

"Pedí un Mighty Max y ella me compró una Polly Pocket", dijo. "Pedí un Action Man y me compró una muñeca, mi educación fue muy fluida en cuanto a género desde el principio", confesó el actor.

Harington también ha manifestado que no quiere volver a interpretar un papel como el de Jon Snow. "No hablamos de lo que sentimos porque muestra debilidad, porque no es masculino. Habiendo retratado a un hombre que fue silencioso, que fue heroico, siento que seguir adelante es un papel que ya no quiero jugar.

"No es un papel masculino que el mundo necesite ver mucho más", ha añadido. "Siento que emocionalmente los hombres tienen un problema, un bloqueo, y ese bloqueo viene de la Segunda Guerra Mundial, pasando de abuelo a padre a hijo", concluye el aclamado actor.

