El actor Paul Bettany, que interpreta a Visión en el MCU, dejó a todos los fans intrigados cuando, durante la promoción de 'WandaVision', dijo que había tenido la oportunidad de trabajar "con un actor con el que he querido trabajar toda mi vida".

Y aunque muchos pensaron al ver a Evan Peters (Pietro Maximoff) que ese era el cameo esperado, parece que se equivocaban.

Otros eran partidarios de la teoría de que esta aparición estelar sería la de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), pero Paul Bettany también lo ha negado.

"La verdad es que, de todos los personajes que estábamos tratando de mantener en secreto, muchos de ellos salieron a través de filtraciones. Algunas de ellas son inquietantemente precisas… ¿Pero la que menciona a Mephisto? No puedo hablar de eso ahora mismo. Porque me preocupa que me despidan", ha dicho en esta entrevista a Esquire.

Al ser preguntado por el personaje sorpresa que tendrá un cameo en la recta final de la primera temporada, Paul Bettany asegura que nadie le ha visto venir.

"Hay un personaje que no ha sido revelado. Y es muy emocionante. Es un actor con el que he querido trabajar toda mi vida. Tenemos algunas escenas increíbles juntos y creo que la química entre nosotros es extraordinaria y los fuegos artificiales en el set".

