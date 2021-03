Paris Jackson, la hija de Michael Jackson, habla sobre la fama: "Soy una privilegiada, pero quiero ganármelo"

Durante la aparición de Paris Jackson en la serie de YouTube de Naomi Campbell, 'No Filter', la artista confesó lo importante que es para ella conseguir por su cuenta todos sus logros, sin tener que recurrir fácilmente a su apellido.

La hija del Rey del pop habló sobre las diferentes industrias en las que trabaja, la musical, cinematográfica y moda; cómo ha llevado la pandemia; y sobre cómo cree que es capaz de adquirir méritos por sí misma.

Aquí puedes ver la entrevista entera de Naomi Campbell a Paris Jackson:

"Creo plenamente en que debo ganármelo todo", dijo Paris después de que Naomi señalara que su invitada no necesita ir a castings porque la gente sabe perfectamente quién es. "Voy a las audiciones. Trabajo duro. Estudio los guiones. Hago lo mío", añadió Jackson.

Paris, la única hija del fallecido Michael Jackson, comentó que aunque nunca le ha faltado nada, desde su infancia le enseñaron a ganarse las cosas con un poco de esfuerzo. Recuerda no haber sido educada de manera caprichosa o mimada, y que "Si queríamos cinco juguetes de Toys R Us, teníamos que leer cinco libros", explicó. "Se trata de ganárselo, no de tener derecho a ciertas cosas o de pensar que lo tengo. Se trata de trabajar por y para ello, de esforzarse. Es algo totalmente distinto. Es un logro".

La cantante también mencionó en la entrevista cómo su familia ha influido en ella en el ámbito musical, "Obviamente soy una fanática. Me sé todas las letras de todas sus canciones". Paris no ha perdido ni un momento y ha sacado nuevo album: 'Wilted'.

Finalmente, Campbell se la llevo a su propio ámbito profesional y la preguntó sobre su carrera en la industria del modelaje, centrándose en su debut en la pasarela en el último desfile de Jean Paul Gautier en enero de 2020. "Me encantaría poder decir que hicimos un desfile de moda juntas", dijo la supermodelo Naomi.

Recientemente era su hermano Prince Jackson el que ofrecía una extensa entrevista para hablar sobre las enseñanzas que le dejó su padre y que puedes ver en el vídeo de arriba.

