Paris Hilton se da cuenta ahora de que en 'Las aventuras de Zack y Cody' se reían de ella

Si tu también veías 'Las aventuras de Zack y Cody', te habrás dado cuenta de que London Tipton era un personaje muy similar a Paris Hilton. Hasta su perrito intentaba imitar al chihuahua de Paris.

London Tipton | Agencias

Pues parece que Paris Hilton no se había dado cuenta hasta ahora de este pequeño detalle. Hilton ha publicado un tuit en el que pone "What's on your mind?" (¿En qué estás pensando?) y más tarde se responde ella misma diciendo: "That London Tipton is basically me!" (¡Qué London Tipton soy yo!).

Pues sí, Paris, London Tipton eres tú. Brenda Song era la actriz encargada de dar vida a dicho personaje en 'Las aventuras de Zack y Cody'. La similitud la podemos ver en que sus nombres son ciudades europeas y sus apellidos son nombres de cadenas de hoteles. Por otra parte, el perro que tenía London Tipton era un pomerania llamado Ivanna Tipton que intentaba parecerse al chihuahua de Hilton llamado Tinkerbell Hilton.

Las respuestas de los usuarios de Twitter a este descubrimiento no se han hecho esperar y los memes tampoco.