'Pam & Tommy': Esta es la historia real sobre el vídeo sexual que no cuenta la serie

La serie 'Pam & Tommy' se ha convertido en uno de los títulos más comentados de Disney + en España. Y es que la historia que cuenta se las trae. La miniserie narra la historia de la cinta sexual de Pamela Anderson y Tommy Lee que les fue robada de su casa y que se convertiría en el primer vídeo sexual en la era de Internet.

Los protagonistas de la adaptación son Sebastian Stan como Tommy Lee y una irreconocible Lily James como Pamela Anderson, la célebre actriz de 'Los vigilantes de la playa'. Los capítulos que se han publicado hasta el momento en España tienen mucho contenido para analizar pero, ¿realmente se basa la serie en lo que le pasó a este polémico matrimonio?

El proyecto de 'Pam & Tommy' básicamente está apoyado en un artículo de 2014 de Rolling Stone firmado por Amanda Chicago Lewis llamado 'Pam and Tommy: The Untold Story of the World's Most Infamous Sex Tape'.

Está basado en la versión de los hechos que dio Rand Gauthier, el personaje que interpreta Seth Rogen en la serie y que trabajó para el matrimonio antes de robarles la caja fuerte. Y es que tal y como cuenta la serie, efectivamente así fue como la cinta que contenía el vídeo sexual salió del domicilio de Pamela y Tommy.

Sebastian Stan en 'Pam y Tommy' | hulu

Un noviazgo fugaz

Al igual que se cuenta en la serie, el matrimonio de Pamela Anderson y Tommy Lee, batería del grupo Mötley Crüe, se produjo solo unas horas después de conocerse en una fiesta en Los Angeles.

En 1995, cuando ambos ya estaban viviendo juntos, la pareja decidió hacer reformas en casa y contrató a Rand Gauthier, que no era carpintero, sino electricista, y a su equipo. La cosa no acabó bien y fueron despedidos, aunque parece que en la vida real esto fue algo consensuado por Pamela y Tommy. La pareja se negó a pagarles y cuando Rand volvió al lugar para recuperar sus herramientas Lee le apuntó con un arma para invitarle a irse.

El robo poco antes de Halloween

En ese momento el electricista comenzó a trazar su plan malévolo, y cinco días antes de Halloween Gauthier entró en el domicilio conyugal y se llevó la caja fuerte. En dicho lugar estaba la cinta de vídeo.

Cuando abrió la caja fuerte el susto del hombre fue mayúsculo. "Lo pusimos y vimos qué era, y por supuesto, cha-ching. Los signos de dólar volaron ante nuestros ojos. Pero pensamos: 'Este es el tipo de cosas por las que matan la gente'", contó en el mencionado artículo a Rolling Stone. Y es que Rand no vio la cinta solo, sino junto a Milton Ingley.

Este, propietario de un estudio de pornografía, al que interpreta en la serie Nick Offerman, hizo copias de la cinta y decidió destruir la original.

Ingley y Gauthier se las pasaron a Louie Peraino, quien dirigía una producción de videos para adultos llamada Arrow Productions. Gauthier le dijo a Rolling Stone Peraino le prestó a Ingley $ 50,000 para distribuir la cinta y lanzarla a través de Internet.

El intento de parar su distribución

En enero de 1996 Lee y Anderson echaron en falta la caja fuerte y la cinta. "Se enteraron" de que Penthouse tenía la cinta. El 26 de marzo de 1996, la pareja presentó una demanda de 10 millones de dólares por una orden de restricción temporal y una orden judicial permanente contra la revista, además de demandas contra todos los que pensaban que tenían la cinta, incluidos Ingley y Gauthier, para evitar que se siguiera compartiendo el video. Pero ya era demasiado tarde. Medio Los Ángeles había visto ya la cinta y se habían hecho copias piratas de ello.

Ninguna de las demandas propulsadas por el matrimonio acabó prosperando. Tanto la orden de restricción como el interdicto contra Penthouse fueron rechazados. El abogado de la revista argumentó que como la pareja hablaba con cierta frecuencia sobre su vida sexual con los medios (y Anderson había posado desnuda antes), ambos habían "renunciado a sus derechos de privacidad", según cuenta dicho artículo de Rolling Stone .

Seguro que te interesa

Sebastian Stan ('Falcon y el Soldado de Invierno') confiesa sus condiciones para grabar escenas de desnudo