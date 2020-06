Gran parte de la población de Estados Unidos está saliendo a las calles para manifestarse en contra del racismo que vive la sociedad bajo el lema Black Lives Matter. Una oleada de protestas que surgieron a raíz de la muerte de George Floyd en manos de la policía.

Ahora, en medio de esta situación el actor Stephen Amell y protagonista de 'Arrow' ha sido acusado de racismo tras unas declaraciones que han sido muy criticadas.

Todo sucedió hace unos días en el podcast 'How'd You Do It' al que en principio iba a estar Grant Gustin, protagonista de 'The Flash' pero el día antes informó a Amell que no le parecía lo más oportuno.

"Me envió un mensaje de texto muy cortés y calmado ayer y dijo que con todo lo que estaba sucediendo en Los Ángeles, tal vez este no era el momento adecuado para pasar 45 minutos hablando de cómo se convirtió en una estrella de televisión tan gigante y adorable", dijo entonces Stephen.

Es en medio de su intervención en el podcast donde dice las palabras por las que ha sido criticado: "El racismo es un problema sistémico, pero no estoy tan familiarizado con él porque no lo he visto en acción, personalmente. Obviamente, veo el video de George Floyd asesinado por policías blancos y recuerdo el caso de Trayvon Martin y todas las cosas que han estado sucediendo".

"Aunque la mayor parte de eso, para mí personalmente, ha sido eclipsado por la violencia armada. Esto es lo que me resulta difícil de entender al mudarme a los Estados Unidos, simplemente porque eso no sucede en Canadá. En absoluto", termina diciendo.

Seguro que te interesa:

El encuentro entre los superhéroes de 'Arrow' y 'Smallville' en el que uno sale claramente perdiendo