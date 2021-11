Los padres de Jennifer Aniston también eran actores y le dieron este consejo sobre su futuro

Es más que evidente que Jennifer Aniston se ha ganado a pulso su popularidad en Hollywood a base de regalar grandes papeles en el mundo de la interpretación. Por supuesto la actriz ha destacado por sus papeles en comedias como 'Cómo acabar con tu jefe', 'Somos los Miller' o, evidentemente, 'Friends'.

A pesar de su claro éxito como actriz, parece que los padres de Jennifer no querían de ninguna manera que su hija se uniese al mundo de la interpretación. Y es algo que puede sorprender ya que los padres de la actriz también eran grandes artistas.

Sus padres, Nancy Dow y John Aniston tenían una larga experiencia en la actuación. Ambos se ganaron un nombre gracias a sus apariciones en algunas series de televisión. Nancy hizo su aparición en series como 'The Beverly Hillbillies' o 'The Wild West'. Por su parte, John, es muy conocido por su papel en 'Days of our live' o 'Gilmore Girls'.

¿Por qué los padres de Jennifer Aniston no querían que fuese actriz?

Sin embargo, el éxito de los padres de Jennifer Aniston en la televisión no fue algo que le facilitase empezar su carrera como actriz. De hecho, ella misma ha revelado en alguna ocasión que sus padres no le permitían ver mucho la televisión.

En una entrevista con The Hollywood Reporter ha desvelado el consejo que le daba su padre: "El consejo que siempre me dio mi padre fue, 'No lo hagas. Hazte médico. Hazte abogada'. No quería que me rompieran el corazón porque sabía que es un negocio de lo más duro".

Y continúa: "Pero eso me hizo querer ir a por ello con más ganas. Haz lo que te haga feliz y nunca dejes que la gente te encierre. Hubo un tiempo en el que estuve en 'Friends' cuando de repente llegó 'The Good Girl' o 'Friends with money'".

"Pensé, tengo que hacerlo e intentar ser algo más que Rachel Green, así que puedo salirme de la sección de los Fruity Pebbles e ir a explorar la zona de comida orgánica. Es una analogía terrible, pero tenía que salir de allí y hacer algo diferente para que viesen que podía ser una actriz, y no me olvidé de que puedo hacer otras cosas. Tuve suerte de que pasara", termina explicando.

