'Padre de Familia' revela la sexualidad de Stewie y aclara el por qué de su extraño acento

'Padre de Familia' ha decidido resolver algunas dudas acerca de la orientación sexual de Stewie, el menor de los Griffin, que lleva dos décadas confundiendo a los espectadores con sus comentarios. Tal y como adelantábamos, en el episodio emitido el domingo en Estados Unidos, Stewie visitaba al doctor Pritchfield (Ian McKellen) y reconocía que había agredido otro chaval porque le gustaba: "Sólo he empujado a Tyler por las escaleras porque me gusta y me da miedo que yo no le guste a él".

Después de esta confesión, el personaje cambiaba el tono para no parecer homosexual: "No soy gay. Todo esto no tiene nada que ver con ser gay así que tranquilo, que ya te estoy viendo lamiéndote los labios. Seguro que vives por las sesiones de 'salida del armario'. En todo acaso, soy menos gay que antes".

Sin embargo, la verdad salía a la luz cuando Stewie reconoce que tiene un flechazo por el protagonista de 'The Flash', Grant Gustin: "¿Creo que Grant Gustin y yo haríamos una pareja de Instagram adorable? Sí, sí la haríamos". Es después de esta confesión que considera más bien su sexualidad como fluida aunque "me siento seguro en mi heterosexualidad".

Pero éste no es el único detalle que la serie de animación revela sobre la vida de Stewie. El pequeño admitió que utiliza un acento británico falso porque no quiere ser como los demás y mostró su entonación real, similar a un acento suburbano de Nueva Inglaterra y que podemos escuchar en el siguiente vídeo.