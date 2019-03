Al Pacino se convierte en Phil Spector

Con una impresionante peluca, Al Pacino se mete en la piel del productor musical Phil Spector, en el que es su nuevo trabajo en la cadena estadounidense HBO. Tras protagonizar 'You don't know Jack' (2010), papel por el que recogió un Globo de oro y un Emmy al mejor actor, Pacino vuelve a la televisión interpretando al productor musical de grupos como The Beatles o The Beach Boys.



La película, basada en un libreto de David Mament, centra su trama en el asesinato de la actriz Lana Clarkson en la mansión del productor. La actriz Helen Mirren interpreta a su abogada. La HBO estrenará 'Phil Spector' el próximo 24 de marzo.



En la primera imagen que se ha publicado de la TV movie se ve a un irreconocible Al Pacino con una gran peluca junto a Helen Mirren, durante el proceso judicial que vivió Phil Spector. El productor musical fue condenado a condenado a 19 años de cárcel por el asesinato de la actriz de películas de bajo presupuesto Lana Clarkson.