'Outlander': La visita ancestral de Sam Heughan donde se ha sentido más Jamie Fraser que nunca

Sam Heughan lleva interpretando a Jamie Fraser desde el año 2014 que se estrenó 'Outlander', ya se han emitido 5 temporadas y hace unas semanas culminaba el rodaje de la sexta entrega.

A lo largo de estos años Sam se ha metido de lleno en la piel de Jamie Fraser por lo que, a veces, es difícil diferenciar al personaje de la persona. Muchas son las similitudes entre ambos ya que los dos son escoces, nobles y amantes de su tierra.

Además de verlo en 'Outlander' Sam Heughan tiene un programa junto a su compañero de la serie Graham McTavish llamado 'Men in Kilts: un roadtrip con Sam y Graham (Men in Kilts: A Roadtrip with Sam and Graham)' donde ambos exploran la cultura e historia de Escocia a bordo de una camioneta.

Así, ahora Heughan ha publicado un vídeo en Instagram donde ha visitado junto a Graham el castillo Beaufort, sede tradicional del clan Fraser ubicado a la derecha del río Beauly cerca de la ciudad de Beauly en Inverness-shire.

"Estoy aquí en el Castillo de Beaufort, el asentamiento, el hogar ancestral del clan Fraser. He vuelto a casa, al hogar de mis ancestros. Me siento como...", se le escucha decir a Sam Heugham mientras se graba con el castillo de fondo.

Entonces Graham McTavish aparece por detrás para decirle que él realmente no es Jamie Fraser: "¿Sabes que es un personaje de ficción, que en realidad no eres un Fraser? Solo... por que lo sepas", dice entre risas.

La procedencia de Jamie Fraser

Hace solo unos días hablábamos de si Jamie Fraser existió en la vida real y la inspiración de Diana Gabaldon para crear el protagonista de 'Outlander' que puedes leer aquí. En Escocia existen los clanes, una serie de grupos sociales estructurados por parentesco que dan lugar a un sentimiento de identidad común por ascendencia que se distribuyen a lo largo de las tierras altas y bajas de Escocia y cada clan suele tener su propio jefe.

En el caso de Jamie en 'Outlander' pertenece al clan Fraser de Lovat, ubicado en las tierras altas escocesas y asociado con Inverness, uno de los puntos claves dentro de 'Outlander'. Este clan es una ramificación del clan Fraser, Tierras Bajas de Escocia, aunque ambos tienen jefes separados.

El clan Fraser de Lovat se creó cuando su fundador ganó tierras en la zona en el siglo XII y desde entonces ha sido fundamental en la política local y los conflictos militares durante su historia. Actualmente el apellido Fraser es el más destacado de Inverness. Aunque se considera que este nombre es de origen francés y se corresponda grafías "de Fresel", "de Friselle", y "de Freseliere". Pero, también se ha barajado la posibilidad de que provenga de un nombre gaélico.

