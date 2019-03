Otros dos zombies en 'LA Noir'

'LA Noir' se llena de zombies. Los actores Jeffrey DeMunn y Andrew Rothenberg, onocidos por sus papeles en la ficción de AMC 'The walking Dead', se unen al reparto de la nueva serie que prepara Frank Darabont (creador de 'The Walking Dead') para TNT, según informa TV Guide.



Pero ellos no serán los únicos caminantes. Jon Bernthal, Shane en 'The Walking Dead' será uno de los protagonistas, junto a Neal McDonough ('Mujeres Desesperadas') y Milo Ventimiglia ('Heroes').



'LA Noir' trasladará al espectador a los años 40 y 50. La ficción se centra en el libro de John Buntin titulado 'L.A. Noir: The Struggle For The Soul Of America's Most Seductive City' y cuenta la historia del enfrentamiento que mantuvieron durante décadas la Policía de Los Ángeles y una serie de criminales liderados por el mafioso y antiguo boxeador Mickey Cohen.