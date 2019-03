'Orange is the new black' estaría preparando una secuela

'Orange is the new black' se está preparando para su último adiós, pero parece que no será tan definitivo. Sus fans están de enhorabuena y es que, según asegura The Hollywood Reporter, los productores de Netflix ya están en conversaciones con su creadora, Jenji Kohan, para una posible secuela.

"Estamos muy orgullosos del largo viaje que ha tenido Orange Is The New Black. Sigue siendo una de las series más vistas de Netflix. Vamos a terminar por la puerta grande. Ya estamos en conversaciones y, cuando sea el momento adecuado, hablaremos más sobre una potencial secuela".

Aunque no sabemos cuándo, parece que los fans pueden guardar esperanzas.

Mientras tanto, aún queda la séptima temporada que llegará en 2019.