"Pasé de horrible a no horrible": La operación a la que se sometió Lisa Kudrow ('Friends') con 16 años y que la cambió para siempre

Lisa Kudrow nos regaló a la excéntrica Phoebe de 'Friends' durante años, pero lo cierto es que su personalidad nada tiene que ver con la del personaje que interpretó en la famosa serie.

En la vida real, Kudrow siempre ha destacado por ser una actriz muy discreta con su vida privada, y sigue conservando una gran amistad con sus compañeros de 'Friends' Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matthew Perry y los demás.

Aunque hace unos años contó el miedo que sentía por tratamientos como el botox o los rellenos faciales, no ha tenido problema en revelar que cuando sólo tenía 16 años se sometió a una operación de estética que la cambió para siempre. Te contamos todos los detalles arriba.

No obstante, y como te decíamos, tiempo después parece haber generado sus reservas hacia los retoques estéticos: "Tengo demasiado miedo de ponerme Botox, rellenos o hacerme cirugía plástica. No significa que nunca lo volveré a hacer, pero me asusta demasiado. Creo que todos somos guapos cuando sonreímos, entonces simplemente trato de ser feliz".

