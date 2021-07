Omar Sy revela algunos detalles de lo que está por venir en 'Lupin' tras su final: "Sé exactamente dónde va a estar"

El ladrón de guante blanco más carismático nos dejó con un final de la parte 2 de 'Lupin' con más preguntas que respuestas. Tras su último episodio, los fans quieren saber cómo terminará la persecución de Assane y si acabará por cumplir su venganza contra Pellegrini.

Omar Sy, actor que interpreta al protagonista en la serie, ha revelado algunos detalles que nos esperan para la nueva temporada. Primero, da pistas de uno de los personajes más queridos, J'accuse, su compañero canino: "No, no os tenéis que preocupar por J'accuse. Y no quiero estropear nada, pero vamos a tener más de ella en la serie", cuenta en su entrevista en EW.

Omar también habla del éxito que ha tenido 'Lupin': "Nos dimos cuenta de que algo estaba pasando cuando vimos la reacción de Netflix y estaban muy, muy contentos y emocionados. Y cuando tuvimos los números de todo el mundo, éramos los números uno en un montón de países diferentes que, nos dimos cuenta de que algo estaba pasando, porque, ¡éramos la serie número uno en países que no eran Francia! Fue increíble ser la serie número uno en Japón, Corea y Brasil, eso países están muy lejos de casa. Así que, para nosotros, fue algo muy bonito aunque estábamos algo intrigados, fue una sorpresa".

Omar Sy y Clotilde Hesme en la segunda parte de 'Lupin' | Netflix

Además, Omar habla sobre la venganza de Assane y si estará satisfecho si lo consigue: "Depende de lo que pase a Pellegrini y al resto e incluso a él mismo. Porque no ha terminado completamente. Ha terminado la mayor parte del trabajo, pero aún faltan cosas. Cuando termina el episodio 10, aún hay algunas preguntas que no tienen respuesta".

En la entrevista, ha querido dar algunos detalles sobre posibles nuevos cómplices para Assane: "Cuando lees los libros, Lupin tienen un montón de cómplices. Pero en la serie solo tiene uno, Benjamin, pero necesita gente, así que les contrata, igual que hace con Philippe. Era interesante tener esto. Y creo que va a ser más interesante tener algún día un reparto más amplio, con mucha gente. Porque la cosa es ser la mente pensante, no puedes hacerlo todo por tu cuenta, necesitas gente que te ayude. Es una de sus habilidades, atraer a gente. Fue muy chulo poder jugar con eso. Creo que es una faceta muy buena de Lupin".

Y da pistas sobre un posible aliado, Guedira: "La cosa es que, creo que en otra vida Guedira y Assane podrían ser amigos, porque tienen a Lupin en común. Así que, ¿por qué no? Es posible. No lo sabemos".

Al ser preguntado cómo va la nueva temporada, esto dice Omar: "Estamos hablando de ello. Tenemos muchas ideas y cosas que queremos hacer y decir, pero estamos aún en el proceso de escritura".

Finalmente, termina hablando sobre lo que le dice a su familia en la temporada 2 y si se quedará en la nueva temporada: "Sé exactamente dónde va a estar, pero te dejo pensando en ello".

Seguro que te interesa:

El gazapo de 'Lupin', la serie de Omay Sy, que ha pasado desapercibido