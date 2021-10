Olivia Rodrigo habla del extraño regalo que le dio Joe Biden en su visita a la Casa Blanca

Olvia Rodrigo tuvo el placer de acudir a la Casa Blanca después de recibir una invitación del presidente Joe Biden. En aquella cita la cantante pudo concienciar a los jóvenes del problema del COVID-19. Además Olivia también lanzó un mensaje fomentando a los jóvenes a que recibiesen la dosis de la vacuna.

Pero parece ser que en aquella invitación Olivia vivió un momento de lo más extraño y todo tiene que ver con el presidente Biden. Según cuenta la cantante el presidente de los Estados Unidos le dio un regalo muy extraño.

Durante una entrevista en Jimmy Kimmel Live la cantante explicaba lo que ocurrió: "Fue un honor que me dejaran ir y especialmente para apoyar a una causa tan importante por la que siento una gran pasión".

A esto la cantante añade que estaba muy "nerviosa" cuando le dijeron que debía acudir a La Casa Blanca y que cuando llegó le dieron algunos "artefactos que no tienen precio".

"Me los dio, realmente. Me dio unos cuantos regalos. Me dio algunos M&M's y también me dio un calzador, algo que fue de lo más extraño. Lo digo en serio. Tenía hasta el emblema del presidente. Lo tengo en mi casa", termina contando.

Olivia Rodrigo rompe su silencio tras las acusaciones de plagio por su canción 'good 4 u'

Después de haber vivido un sinfín de acusaciones de plagio tras el estreno de su canción 'good 4 u' la cantante Olivia Rodrigo se ha pronunciado al respecto.

"Es complicado. Escribir canciones sobre cómo me siento siempre ha sido fácil y divertido para mí, y creo que la cara de los negocios en la música ha sido algo que me ha costado más aprender", cuenta en Teen Vogue.

Y sigue: "He estado un poco lidiando con eso este año, pero solo he estado intentando recordar que escribo canciones porque las amo. Me siento afortunada de poder hacer eso y ser cantautora de profesión... al final del día, siento que lo demás no tiene mucho que ver conmigo".

"Creo que es decepcionante ver cómo la gente saca las cosas de contexto y le quita mérito al trabajo de cualquier mujer joven. Pero al final simplemente estoy muy orgullosa y feliz de decir que mi trabajo es escribir canciones... toda la música se inspira con otra", continúa explicando.

Y termina contando: "Obviamente, yo escribo todas mis letras desde el corazón y sobre mi vida. La letra y la melodía de 'good 4 u' se me ocurrió una mañana en la ducha".

