'Los Simpson' es una serie caracterizada por sus constantes guiños a otras series y películas, pero, al mismo tiempo, es una de las más influyentes en todos los ámbitos. Prueba de ello es Okilly Dokilly, la nueva banda de metal inspirada en el personaje más santo de 'Los Simpson', Ned Flanders.



Okilly Dokilly es una banda en la que Ned Flanders es su principal inspiración. El grupo no solo hace un guiño al personaje con su nombre, "de acuerdito" en español, sino que las letras, en las que cantan algunas frases del personaje, también son en su honor.







Los integrantes van vestidos con el característico pantalón gris y camisa rosa cuyo cuello asoma de un jersey verde. La banda es natural de Phoenix, Arizona, Estados Unidos y su líder se hace llamar Head Ned.



La banda ya ha publicado un tema, llamado "They warned me", con un estilo, eso sí, nada parecido al que le caracteriza a su personaje preferido.



Disfruta de su tema 'They warned me'.