La octava temporada de 'Juego de Tronos' traerá de vuelta a estos dos personajes

Aunque el equipo de 'Juego de Tronos' ha aumentado al máximo su seguridad para que no haya filtraciones sobre la última temporada, Watchers on the Wall ha descubierto que los futuros capítulos traerán de vuelta a dos inesperados personajes.

Según la web anteriormente citada, Ned Umber (Harry Grasby) y Alys Karstark (Megan Parkinson) aparecerán en la octava temporada de la serie. Ambos hicieron su debut en el primer episodio de la séptima entrega titulado ‘Dragonstone’ (7x01).

Ned Umber y Alys Karstark en 'Juego de Tronos' | HBO

Una vez nombrado Rey del Norte, Jon Nieve (Kit Harington) comenzó a recibir en su corte de Invernalia a todos sus aliados y, después de desertar en la Boda Roja, Smalljon Umber y Harald Karstark murieron durante la Batalla de los Bastardos. Por ello, sus jóvenes herederos se hicieron con el poder de sus respectivas casas y juraron de nuevo lealtad a Invernalia bajo el mandato de Jon Nieve.

Harald Karstark en 'Juego de Tronos' | HBO

Smalljon Umber en 'Juego de Tronos' | HBO

Este regreso podría estar relacionado con el final de la séptima temporada que mostraba el avance de las tropas del Rey de la Noche en dirección a Invernalia, pues las casas del norte tendrán que responder a este peligroso ataque. ¿Se unirán estos dos pequeños a Lyanna Mormont (Bella Ramsey) en una futura pelea?