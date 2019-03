Ocho cosas que no sabías de Michael C. Hall

David Fisher y Dexter Morgan son sin duda sus dos personajes más memorables y recordados. Sus papeles en 'A dos metros bajo tierra' y 'Dexter' le han colocado entre los actores que pasarán a la historia de la televisión.

El actor Michael C. Hall cumple 41 años este 1 de febrero. Repasamos algunas curiosidades del intérprete para celebrar su cumpleaños. Hall tiene un Globo de Oro al mejor actor por su trabajo en 'Dexter'.

.- Actor en Broadway: Apenas tres años después de su graduación, en 1999, debutaría nada menos que en los teatros neoyorkinos con la obra 'Cabaret'.

Michel C. Hall en Broadway | Agencias

.- Comenzó la carrera de Derecho: Michael C. Hall siempre quiso ser abogado, hasta que durante sus estudios en la Universidad Earlham entró en contacto con asignaturas más artísticas. Finalmente se graduó en 1996 en la Universidad de Nueva York a través del programa de la Escuela Tisch de Artes.

.- Actor detrás de las cámaras: Michael C. Hall no sólo fue el protagonista de 'Dexter', también fue productor de la serie e incluso dirigió el episodio "Every Silver Lining" de la última temporada (2013) de la serie de Showtime.

.- Se dobló a sí mismo en el videojuego de 'Dexter': No siempre hemos visto a Hall, pero sí que le hemos escuchado. El actor se "dobló" a sí mismo en el videojuego de 'Dexter'. Y también le hemos escuchado narrando la versión audiolibro del clásico de Truman Capote 'Desayuno con diamantes' (2014).

Imagen del videojuego de 'Dexter' | Agencias

.- Casado con su "hermana": Michael C. Hall y Jennifer Carpenter, la actriz que interpretó a la hermanastra en 'Dexter', eran matrimonio fuera de las cámaras. Se casaron en 2008, aunque se divorciaron a finales de 2010.

.- Ha superado un cáncer: El actor se sometió en 2010 a un tratamiento contra la enfermedad de Hodgkin, un tipo de linfoma maligno también conocido como linfogranulomatosis.

.- Colabora con la ONG Waterkeeper Alliance: Hall participó en una campaña de la marca de cosméticos Kiehl's a beneficio de la Waterkeeper Alliance, una ONG medioambiental que trabaja por el objetivo de hacer llegar agua dulce limpia y salubre a todos los rincones del mundo.

Michael C. Hall en un viaje solidario | Agencias

.- Fuera de las redes sociales: Ya quedan pocos actores de Hollywood sin cuentas en las principales redes sociales. Michael C. Hall es uno de ellos.