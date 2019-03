El objeto de 'The Big Bang Theory' que Kaley Cuoco quiere llevarse como recuerdo

Sí, cada vez queda menos para que 'The Big Bang Theory' llegue a su final... Y al igual que todos los seguidores echaremos de menos las anécdotas de estos científicos, también lo harán todos los actores del reparto. En especial Kaley Cuoco, que interpreta a Penny, que ha desvelado en una entrevista para ET lo mucho que le entristece el final de esta etapa y el objeto que piensa llevarse como recuerdo.

El objeto elegido por Cuoco es algo que está en el salón de la serie: "Hay una pieza de arte en el set del salón, que si lo miras desde el punto de vista de la audiencia está a la izquierda, y tiene un gran donut y un robot. Ha estado ahí desde el episodio piloto y me lo pienso llevar a casa. Creo que no sabré lo que hacer a no ser que lo esté mirando, así que lo necesito en mi salón".

Además, la actriz expresó su tristeza y no quiere asimilar que esta bonita etapa finalice: "Creo que cuando llegue enero todo se irá haciendo un poco más real, porque ahora mismo aún queda mucha temporada por delante, pero he llorado un montón. Quiero decir, han sido 12 años de mi vida, todos hemos tenido muchos altibajos, y nos hemos convertido en un muy buenos amigos, ya sabes, tenemos un legado en la serie".