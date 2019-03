Obama le "roba" la comida a un oso en 'El último superviviente'

Barack Obama se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos en recibir un curso intensivo televisado de supervivencia. Lo ha hecho de la mano de del aventurero británico Bear Grylls, conocido en España por su programa 'El último superviviente', con el que aparecerá en el programa de la cadena NBC, 'Running Wild'.



En un vídeo adelanto podemos ver cómo el actual inquilino de la Casa Blanca comparte un poco de pescado con Grylls en plena montaña. Lo curioso es que se trata de los restos de un salmón abandonados por un oso. "Bear es un cocinero mediocre, pero el hecho de que estabamos comiendo algo reconocible era alentador", bromeó Obama durante la grabación del programa.



"Ahora bien, que me contara que el pez era parte de los restos de la comida de un oso... yo no sé si eso era necesario. Podría haberse estado callado", afirma el presidente, que viajó a Alaska durante tres días para grabar este programa, dedicado también a denunciar el efecto del cambio climático en el estado.



'Running Wild' cuenta de forma regular con la participación de estrellas de Hollywood a las que lleva a vivir aventuras al aire libre; se emitirá este otoño en NBC, pero la cadena aún no se ha fijado una fecha específica.