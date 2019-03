Obama ¿en el próximo programa de 'American Idol'?

Obama sabe ganarse a la audiencia. Así lo demostró hace unas semanas en Harlem. Durante su discurso, el presidente de los Estados Unidos no dudó en arrancarse con la canción 'Let's Stay Together', el clásico de Al Green.



Más de 4,5 millones de personas han visto ya al presidente de los EEUU cantando en YouTube. Y puede que muy pronto le vean en televisión... El productor de 'American Idol', Nigel Lythgoe, le ha propuesto a través de Twitter participar en el próximo programa de la cadena Fox.



"Nos encantó su interpretación vocal, así que nos gustaría invitarle a 'American Idol' esta temporada para que haga un dúo con Al Green", escribía Lythgoe en su cuenta de la red social, con copia al mismísimo presidente. ¿Se atreverá Obama? No lo sabemos aún, pero estando en plena campaña electoral, quién sabe si el presidente se atreverá a dar el do de pecho...