Es muy probable que cuando veas alguna imagen de Cole Sprouse sientas que le conoces de toda la vida. Y es que efectivamente, es así. El actor que ahora triunfa con 'Riverdale' comenzó su carrera interpretativa como Ben, el hijo de Ross, en 'Friends'. Después, junto a su hermano gemelo Dylan Sprouse protagonizaron 'Zack y Cody' para Disney Channel.

Años después, en su gran regreso a la pequeña pantalla, se metió en la piel de Jughead, de los clásicos cómics de 'Archie'. En 'Riverdale' ha conocido a algunos de sus mejores amigos, como KJ Apa, y también a su actual pareja, Lili Reinhart.

Pese a sentir por tanto que es un viejo conocido, el actor es siempre capaz de sorprendernos, como con su última publicación en Instagram. En ella podemos ver algunas fotos descartadas de una antigua sesión de fotos para la fotógrafa Heather Hazzan en la que parece que Cole dio rienda suelta a su imaginación, ofreciendo a la cámara todo tipo de poses.

Pero lo mejor de todo es el mensaje que acompaña a las fotos: "Aquí hay algunas pistas de la cara B de una sesión de fotos que hice con la increíble Heather Hazzan. Míralas, huele tu teléfono, chupa la pantalla, acerca tu oreja a las fotos y escucha mis silbidos. ¿Estamos conectados ahora? No, no lo estamos. Pero podemos estarlo, si me envías los tres números del reverso de tu tarjeta".

