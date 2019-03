Nuevos rostros llegan a 'Juego de Tronos'

A los lectores de 'Juego de Tronos' les sonará los Stormcrows, una banda de soldados mercenarios que luchan por el mejor postor en las tierras de los Siete Reinos. Pero para los seguidores de la ficción de HBO aún es todo un desconocido.



En la tercera temporada de 'Juego de Tronos', que se encuentra en pleno rodaje, los guionistas nos presentarán a Daario Naharis que será interpretado por el actor británico Ed Skrein, según informa el portal Entertainment Weekly.



Daario Naharis se trata del capitán de los Stormcrows, que estará junto a Daenery Targaryen en la guerra que se avecina y tendrá lugar en la próxima temporada, tal y como se ha ido conociendo a lo largo de estos meses tras el final de la segunda temporada.



Pero no es el único en incorporarse a la nueva temporada de 'Juego de Tronos'. El actor Jacob Anderson ('Skins') dará vida al personaje de Grey Worm, líder de los Unsullied, una secta de soldados esclavos y eunucos entrenados desde el nacimiento para ir a la batalla, tal y como informa la misma publicación.



UNA TEMPORADA LLENA DE NOVEDADES

'Juego de Tronos' es una serie con nuemerosos personajes a los que "no les puedes coger mucho cariño", tal y como dijo el autor de la saga literaria, George R.R. Martin. La tercera temporada llegará con nuevos rostros y personajes que aún no conocemos.



El actor inglés Clive Russell ('Sherlock Holmes') encarnará a Brynden Tully; Diana Rigg y Charlotte Hope serán algunos de los actores que se incorporan a la serie en la tercera temporada. Les acompañarán Paul Kaye, Richard Dormer, Nathalie Emannuel, Anton Lesser, Philip McGinley, Kristofer Hivju o Mackenzie Crook, entre otros.



El fichaje de Iwan Rehon ('Misfits') fue toda una sorpresa: interpretará a Ramsey Snow, bastardo de la casa Bolton.