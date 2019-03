Los nuevos proyectos de Terry O'Quinn ('Lost') y Jennifer Morrison ('House')

Terry O'Quinn y Jennifer Morrison ya no andan perdidos en la sala de espera. Los actores conocidos por sus papeles en 'Lost' y 'House', respectivamente, protagonizarán los nuevos proyectos de la cadena ABC: 'Hallelujah' y 'Once Upon a Time'.



El actor que dio vida a John Locke en la serie 'Perdidos' se ha unido al reparto de 'Hallelujah', la nueva ficción para la cadena ABC de Marc Cherry, el creador de 'Mujeres Desesperadas'. O'Quinn interpretará a Den, un villano millonario con tanto dinero y poder que casi posee la ciudad entera. El actor ha podido unirse a este nuevo proyecto debido al retraso de 'Odd Jobs', la ficción para NBC en la que compartirá protagonismo con su compañero de reparto de 'Lost' Michael Emerson. Además, el actor ha confirmado que también aparecerá en una de los pilotos que se preparan para la nueva temporada, 'Person of Interest', la última creación de JJ Abrams.



Jennifer Morrison ha colgado la bata de médico definitivamente. La actriz que dio vida a la doctora Cameron protagonizará el último proyecto de ficción de la ABC, 'Once Upon a Time'. La historia, escrita por Adam Horowitz y Edward Kitsis (guionistas de 'Perdidos'), estará centrada sobre Anna Swan (Morrison), una mujer que se encuentra en la pequeña ciudad de Storybrooke, un lugar donde parece hacerse realidad la magia y los misterios de los cuentos. Por el momento, sus fans pueden verla como Zoey en 'Cómo conocí a vuestra madre' (que actualmente emite Neox).