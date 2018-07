La ficción 'Fear The Walking Dead' estrenará su primera temporada de seis episodios este verano y continuará su andadura televisiva con una ya confirmada segunda entrega.

Shawn Hatosy, quien interpretó a un ex-policía en la serie 'Southland', será un hombre con buenas intenciones que hará todo lo posible por sobrevivir en un mundo plagado por zombies en el 'spin-off' de 'The Walking Dead', según informa Deadline.

Finn Wittrock, en su caso, se incorpora al reparto de 'American Horror Story: Hotel'. Así lo ha confirmado Ryan Murphy, co-creador de la saga de terror, a través de su cuenta de Twitter.

Finn Wittrock is checking into HOTEL. Who will Gaga choose -- Finn or Matt Bomer? #AHSHotel