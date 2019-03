El nuevo 'Spartacus' recuerda a Andy Whitfield

El reparto de 'Spartacus' no olvida a su compañero Andy Whitfield, fallecido el pasado mes de septiembre tras sufrir un cáncer. Durante la promoción de la nueva temporada de la serie, 'Spartacus: Vengeance', han recordado al actor galés y su papel como protagonista absoluto de la serie.



El próximo 27 de enero vuelve el héroe de la revolución contra la opresión romana, que kirk Douglas interpretara en el cine. Sus protagonistas se encuentran inmersos en la vorágine promocional de la nueva tanda de episodios, pero siempre tienen un minuto para recordar a Whitfield.



Lucy Lawless (Lucretia), y su nuevo Spartacus, Liam McIntyre, han hablado sobre los secretos de los nuevos capítulos, en una entrevista con el blog estadounidense de televisión 'The Insider'.



"No tendría un trabajo si no fuera por él", reconoce McIntyre. "Si no hubiera hecho un maravilloso trabajo en la primera temporada ninguno de nosotros estaría aquí". McIntyre, que sustituye al malogrado Whitfield, también revela que habló con él sobre su papel en la serie.



"Hablé con él personalmente y me deseó mucha suerte ante este nuevo reto". También Lucy Lawless confirmó que el propio Whitfield dio "el visto bueno antes de saber que estaba terminal" al equipo de la serie, "para continuar con ella y buscar un nuevo protagonista".



Los dos reconocen que la noticia sobre su muerte fue "increíblemente triste". McIntyre revela que, tras conocerla, "todo el equipo se unió en un sólo pensamiento: hacerlo aún mejor para honrar su memoria".