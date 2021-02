Nuevo revés para el ex de Sofía Vergara en su batalla judicial por los embriones congelados con la actriz de 'Modern Family'

Sofía Vergara y el empresario estadounidense Nick Loeb mantuvieron una relación durante cuatro años desde 2010 hasta 2014. Un año antes de romper su compromiso congelaron unos embriones que la pareja produjo mediante fertilización in vitro.

Poco después de romper Sofía empezó su relación con el actor Joe Manganiello con quien se casó en 2015. Pero, aunque Sofía ha rehecho su vida, todavía tiene abierta una enorme batalla legal con Nick ya que éste lleva años luchando por hacerse con la custodia de los embriones.

Así, en su insistencia por ganar esta lucha, el empresario llevó el caso a los tribunales de Luisiana quien ha fallado a favor de la actriz de 'Modern Family', según informa 'People'. Una sentencia que salió el pasado 27 de enero donde la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Luisiana desestimó la demanda de Loeb.

El motivo por el que ha perdido el juicio se debe a que Loeb "no está domiciliado, no mantiene una residencia y no tiene la intención de estar domiciliado o ser residente de ninguna parroquia en el estado de Luisiana".

Aunque el abogado de Nick ha asegurado: "Apelaremos ante la Corte Suprema de Luisiana". Mientras que Sofía no se ha mencionado al respecto.

Ya en 2017 Vergara presentó una petición en California para impedir que su exnovio tuviera acceso a los preembriones congelados sin su consentimiento.

"Le he ofrecido renunciar a todas sus responsabilidades financieras", dijo Loeb en 2015. "Quiero que estos niños tengan la mejor vida posible. No hay nada más que quiera hacer que darles vida a estos niños".

Mientras que la colombiana dijo años atrás sobre el asunto: "He trabajado muy duro durante 20 años para llegar a este punto en el que estoy. Promociono todas mis películas, todo mi trabajo, pero no me gusta promocionar mi vida. Y no quiero permitir que esta persona se aproveche más de mi carrera y trate de promocionarse a sí mismo y obtener prensa por esto".

Seguro que te interesa:

"Pensé que eran copias de la misma Sofía": La imagen de Sofía Vergara ('Modern Family') con su madre, su hermana y su sobrina donde el parecido es innegable