Nuevo proyecto de Damon Lindelof ('Lost') para televisión

Hace seis meses, Lindelof desveló que estaba desarrollando junto a su autor la versión para televisión de esta novela aprovechando su contrato de tres años con Warner Bros. Television. Ahora, según confirma The Hollywood Reporter, la cadena HBO ha solicitado el piloto de la serie.



'The Leftovers' ('Las sobras') fue publicado el pasado mayo y se centra en un grupo de personas que permanecen en la Tierra cuanto el Arrebatamiento cristiano (momento en el cual Jesús rescataría a los salvados, llevándolos a los cielos) tiene lugar.



Estos tienen que empezar a reconstruir sus vidas después de la misteriosa desaparición de más de cien personas en la comunidad de Mapleton.



Desde que finalizara 'Perdidos' Lindelof se ha centrado en su carrera en el cine, escribió este año el guión para 'Prometheus' y ha escrito y producido también la nueva 'Star Trek: into the Drakness' junto a su compañero en la creación de 'Perdidos' J.J. Abrams.



Por su parte la cadena HBO, ha estrenado ya la nueva temporada de uno de sus descubrimientos: 'Girls'. El día 31 de marzo estrenará la tercera temporada de otro de sus buques insignia, 'Juego de Tronos'.



Otras de las novedades que ha anunciado la cadena para este año son la serie basada en la novela de Stephen King 'Black Tower', aún pendiente de fecha de estreno, y la mini-serie sobre la Primera Guerra Mundial 'Parade's End' que se podrá ver el próximo día 26.