El nuevo y misterioso fichaje de 'Legacies' cambiará por completo la vida de un personaje de 'Crónicas Vampíricas'

El final de 'The Originals' dejó a los fans desolados ante la certeza de que sus personajes favoritos desaparecerían de la ficción vampírica, eso fue hasta que llegó 'Legacies'. Esta nueva serie será un spin-off de 'Crónicas Vampíricas' y 'The Originals' que volverá a unir a los fans de ambas ficciones, y es que, la nueva producción tiene pinta de que nos tendrá enganchados a la pantalla de la televisión.

El nuevo proyecto se sitúa dos años después del final de 'Los Originales'. La trama estará centrada en la Escuela Salvatore para Jóvenes Dotados. Sabemos que Alaric Saltzman (Matt Davis) será uno de los principales personajes de la trama, aunque al principio estaba previsto exclusivamente para cuatro capítulos. Pero no será el único rostro conocido. Zach Roerig, que dio vida a Matt Donovan en 'Crónicas vampíricas' también aparecerá en el nuevo proyecto, junto a Hope (Danielle Rose Russell) y Paul Wesley (Stefan Salvatore), pero esta vez, poniéndose detrás de las cámaras para dirigir un capítulo.

La última en unirse al elenco de actores es Karen David, conocida por sus participaciones en 'Galavant' y 'Once Upon a Time', que dará vida a Emma Tig, una gran bruja que actuará como consejera en el colegio para ayudar a los estudiantes y al profesorado, por lo que podría ayudar a Alaric con sus problemas, aunque sabemos que el profesor no se lo va a poner nada fácil.

Habrá que esperar para conocer más detalles de 'Legacies', que llegará a las pantallas estadounidenses el 25 de octubre de 2018.