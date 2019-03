Nuevo avance de 'The Punisher' que revela el título de sus capítulos de una forma muy peculiar

La cuenta oficial de Twitter de 'The Punisher', la nueva serie de Netflix ambientada en el universo Marvel, ha anunciado en código morse el nombre de los 13 capítulos que tendrá la serie, aún sin fecha confirmada de estreno. Además, la plataforma ha presentado un nuevo avance en el que aparecen los amigos y enemigos del personaje. El protagonista de la serie, Frank Castle (interpretado por Jon Bernthal), es el último en aparecer en este teaser que juega con la fecha de estreno.

Junto a este avance, la cuenta de Twitter ha desvelado el nombre de los trece episodios. Los nombres, que están escritos en código morse, han sido traducidos por Entertainment Weekly:

'3 AM', 'Two Dead Men', 'Kandahar', 'Resupply', 'Gunner', 'The Judas Goat', 'Crosshairs', 'Cold Steel', 'Front Toward Emeny', 'Virtue of the Vicious', 'Danger Close', 'Home' y 'Memento Mori' son los títulos de los trece capítulos.

En 'The Punisher' además de Jon Bernthal también veremos a los actores Jason R. Moore, Deborah Ann Woll, Michael Nathanson, Daniel Webber, Amber Rose Revah o Ebon Moss-Bachrach, entre otros. Todavía no se conoce la fecha de estreno.