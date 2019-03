Nuevas series para la primavera

Las cadenas preparan nuevas ficciones para la primavera. Estrenadas las apuestas de 'midseason', AMC o BBC aún guardan ases en la manga que están a punto de llegar a la pequeña pantalla.



La cadena de cable estadounidense AMC ha presentado el cartel de su nueva ficción, 'Low winter sun', que según reza el mismo llegará en primavera, sin especificar fecha concreta. Mark Strong protagoniza este thriller policiaco basado en la miniserie británica homónima del año 2006.



La trama de la serie arranca con el asesinato de un policía a manos del detective Frank Agnew (Strong). Este crimen, en apariencia perfecto, comenzará a perseguir al detective, alterando su vida y metiéndole de lleno en el entorno criminal de la ciudad de Detroit. Lennie James ('The Walking Dead'), James Ransone ('The Wire') y David Costabile ('Breaking Bad'), entre otros, acompañará al actor inglés en el reparto.



Otro próximo estreno, pero sin fecha definitiva, es 'The Fall'. La actriz Gillian Anderson ('Expediente X') protagoniza la serie de Jakob Verbruggen para la BBC. La miniserie contará la investigación de los asesinatos de varias mujeres en Belfast, unos asesinatos que confunden a la policía y que llevan a que llegue desde Londres una supervisora que revise la marcha de dicha investigación.



La serie contará con otros rostros conocidos por los espectadores, como Archie Panjabi ('The Good Wife') o Jaime Dornan ('Once upon a time'). El guión de esta serie de cinco capítulos viene de la mano de Allan Cubitt.



La que sí tiene fecha de estreno es 'Top of the lake', el próximo 18 d emarzo. Dirigida por Jane Campion y protagonizada por Elisabeth Moss ('Mad Men'), se trata de un thriller más esperado de este otoño en la televisión británica.



En 'Top of the lake', Moss interpreta a una detective que intentará resolver la desaparición de una niña de 12 años embarazada. Junto a la actriz de 'Mad Men' estarán Holly Hunter y Lucy Lawless ('Spartacus'), entre otros.