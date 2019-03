Nuevas caras en la pequeña pantalla

En septiembre arrancan las clases en los colegios y siempre hay compañeros nuevos de clase. Lo mismo ocurre con la temporada televisiva: las series fichan nuevas caras para reforzarse frente a la competencia y sorprender a los espectadores. En esta semana hemos conocido muchas novedades en las ficciones del momento. Repasamos los fichajes de la temporada.



La segunda temporada de 'New Girl', la comedia protagonizada por Zooey Deschanel, llegará a la pequeña pantalla estadounidense el próximo 25 de septiembre. David Walton, actor conocido por haber trabajado en series como 'Perfect Couples' y 'Bent', será una de las caras nuevas que se podrán ver en la serie, dando vida al típico chico malo que se enamora de la protagonista. Otras incorporaciones a la serie serán las actrices Niece Nash ('Reno 911') y Leslie Mann ('Ella es única').



Polly Walker, conocida por la serie de ficción de HBO 'Roma', será una nueva agente del FBI en 'El Mentalista'. La ficción de CBS ha fichado a la actriz para interpretar a la agente Alexa Shultz.



No ha tardado mucho en encontrar trabajo Sarah Jones tras la cancelación de la serie 'Alcatraz'. La protagonista de la última ficción de JJ Abrams ha fichado por la nueva serie de CBS titulada 'Vegas'. Por el momento, no se conoce cuál va a ser su papel ni en qué momento se le va a ver en la serie, pero ha fichado como personaje regular. Esta nueva serie que se estrenará el 25 de septiembre y está inspirada en un hecho real, la vida de el antiguo sheriff de Las Vegas llamado 'Ralph Lamb', al que interpreta Dennis Quaid.



La comedia musical de Fox, 'Glee', ha confirmado dos nuevos fichajes, Dean Geyer ('Terra Nova') y Jacob Artist ('Blue Lagoon: The Awakening'). La cuarta temporada de 'Glee' amplía su reparto con Geyer como Brody Weston, alumno de la academia de artes a la que asistirá una de personajes principales de la serie, Rachel (Lea Michelle). Por otro lado, Artist dará vida a Jake, el hermano pequeño de Puck.



Cenicienta, Mulán, la Bella Durmiente... Son muchas las princesas que se han incorporado a 'Once Upon a Time'. Así que la ficción de ABC ha decidido "fichar" a un príncipe: Sinqua Walls interpretará a Sir Lancelot. El actor llega de la serie 'Teen Wolf', que en España ha emitido Neox.